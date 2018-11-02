В Японии бесследно "испарился" остров

Верхняя часть Эсанбэ Ханакита Кодзима могла быть уничтожена штормами или ледоходом, либо же он просто ушел под воду

Япония лишилась одного из своих островов – небольшого Эсанбэ Ханакита Кодзима, который располагался западнее оспариваемых с Россией Курил.

Как пишет The Guardian, верхняя часть острова могла быть уничтожена штормами или ледоходом. Либо же он просто ушел под воду, поскольку возвышался над ней лишь на 1,4 м.

О пропаже острова еще в сентябре 2018 года сообщили жители японского села Саруфуцу. Сами же они избегали его, считая подводным рифом. Отправленные сотрудники береговой охраны подтвердили исчезновение Эсанбэ.

Стоит отметить, что Эсанбэ является одним из 158 необитаемых островов, которые в 2014 году японское правительство внесло в международный реестр, таким образом увеличив свою исключительную экономическую зону.

После официального подтверждения исчезновения острова экономическая зона Японии может уменьшиться на 500 м.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что ураган "Валака" практически целиком уничтожил один из островов Гавайского архипелага – Ист-Айленд.

Также ранее мы писали, что Япония выразила готовность заключить мирный договор с Россией, но только после возвращения Курильсьских островов.