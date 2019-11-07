Эксклюзив: как японские трудоголики умирают на работе

Корреспонденты «Сегодня» воочию убедились, что работа у японцев стоит на первом месте в жизни

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Наши корреспонденты продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции.

В первом материале "Сегодня" рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя, и выдерживали тайфуны и землетрясения.

Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, глядя на который, вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем.

В третьей части цикла мы рассказали о том, как в Японии делают острова из мусора.

Сегодня наш рассказ – о знаменитом на весь мир японском трудоголизме, о том, как можно задремать на рабочем месте – и уже не проснуться.

Сотни японцев ежегодно убивает переутомление на работе. Удерживая экономику на третьем месте в мире, японцы трудятся едва ли не круглосуточно. И многие умирают от башенной нагрузки.

Выдерживают ли такие нагрузки наши земляки в Токио? И как смерть от переутомления пытается остановить японское правительство? – разбирались специальные корреспонденты "Сегодня".

Находясь в главном офисном квартале Токио, можно увидеть самые высокие небоскребы в японской столице. По одной из главных улиц квартала каждый день на работу спешат более 3 млн. человек.

В шесть утра улица уже полно офисных клерков. В рубашках и костюмах – спешат на работу. Хотя у большинства рабочий день еще не начался. Но неофициально он у многих и не заканчивался – японцы часто трудятся по ночам.

"Так тяжело, как в Японии, я не работала никогда", – говорит переехавшая из Украину в Японию Татьяна Шимизу.

В родном Николаеве Татьяна учила детей английскому. В Токио она — кастинг-менеджер. Организует модные показы. Признается: за 20 лет жизни в Японии так и не привыкла к здешнему графику. Подыскивать декорации часто начинает на рассвете. А заканчивает — за полночь. И дело не в изнурительной профессии, а в атмосфере в японских компаниях.

"Они начинают давить на чувство ответственности. У тебя долг — думать о работе, о клиентах. Даже если ты ужасно больна. У меня было очень много таких случаев, когда ты просто выходила и ты должна была работать", – говорит кастинг-директор Татьяна Шимизу.

В Японии у всех на первом месте — работа. А уже потом — здоровье, семья, отдых, говорит директор маркетинговой компании Шюма Гоко.

"Психологическое давление сильное. Никто не штрафует, но если хочешь карьеры, то не можешь пойти домой, пока коллеги и босс работают. Иногда я ложился спать прямо под своим столом – в спальном мешке", – рассказывает директор маркетинговой компании Шюма Гоко.

Именно из-за трудоголиков, которые не хотели терять время на дорогу домой, в Японии появились капсульные отели.

"30 лет назад наша экономика развивалась бешеным темпом. Рабочих эксплуатировали по полной: люди долго и изнурительно работали. Даже не ездили домой из офисов – не тратили время на дорогу", – рассказывает владелец капсульного отеля Юи Кейсуке.

Эти капсулы скорее напоминают каморки. Но именно здесь спят люди, которые не ищут комфорта или пространства. Только — возможность отоспаться.

Залезть на второй ярус, без привычки, – сложно. При этом за такой скромный ночлег придется выложить 4000 иен, то есть — чуть больше тысячи гривен. Но за них постоялец получает мягкую кровать, свежую постель, ночную рубашку и набор чистых полотенец.

Но и это себе позволяют немногие. Кое-кто просто принимает душ и – обратно в офис.

И такой график в Японии нередко заканчивается летально. От переутомления на работе люди умирают.

"На людей давят, чтобы они трудились до утра, если работа есть. Они не выдерживают – засыпают, а потом не просыпаются. Это явление у нас назвали "кароси", – рассказывает директор маркетинговой компании Шюма Гоко.

Только за последний год жертвами "кароси" стало больше ста человек. Не выдерживают даже чиновники. 19 лет назад переутомление убило японского премьера Кэйдзо Обути.

И только в этом году руководство страны решило: компании, чьи сотрудники много работают, будут штрафовать. Размер штрафа – три тысячи долларов.

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