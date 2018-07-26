В Японии казнили еще шестерых виновников крупнейшего теракта в истории страны

В Японии привели в исполнение приговоры смертной казни для еще шестерых членов секты "Аум Синрике". Именно они в 1995 году устроили теракт в токийском метро. Об этом пишет Associated Press.

Таким образом, за месяц были казнены все 13 участников секты, приговоренные к смерти.

В стране никогда ранее не казнили так много людей в течение одного месяца, сообщила министр юстиции Йоко Камикава. Она назвала их преступления беспрецедентно чудовищными и заявила, что они никогда не должны повториться.

Как известно, в начале июля в Японии казнили семерых членов секты, в том числе основателя Секо Асахару.

Как известно, секта "Аум Синрике", запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. Секо Асахара, которому на момент казни было 63 года, назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и Шивы.

Напомним, ранее мы писали о жестоком ритуальном убийстве в Киеве. В Святошинском районе столицы женщину и ее дочь убили во время оккультного обряда. Позже были задержаны двое участников секты — мужчина 40 лет и 19-летняя девушка.