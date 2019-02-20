В Японии потерпел крушение боевой самолет
Спасатели обнаружили двух пилотов самолета живыми
Истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии потерпел катастрофу над Японским морем. Двум пилотам самолета удалось спастись, сообщают местные СМИ.
Истребитель пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока. Позже спасатели обнаружили двух летчиков самолета, они находятся в сознании.
На данный момент продолжаются поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море.
Напомним, не так давно у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. На момент крушения на борту самолетов находилось семь человек, пятеро военнослужащих признаны погибшими.
Кроме того, ранее в Индии неподалеку от города Джайсалмер потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил. Инцидент произошел во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона. Пилот успели катапультироваться.
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