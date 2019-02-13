В Индии разбился истребитель МиГ-27

Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии

Фото: YouTube

В Индии разбился истребитель МиГ-27 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg 2019-02-13T01:45:00+02:00 Другие страны Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии

Неподалеку от города Джайсалмер в Индии потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил.

Самолет потерпел крушение около 18 часов по местному времени (14:30 по Киеву) во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона, пишет India Today.

"Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время обычной миссии во вторник вечером. Пилот успел катапультироваться. Сейчас суд расследует причину аварии", – прокомментировал пресс-секретарь Министерства обороны Индии Кол Сомбит Гош.

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Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале. Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

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