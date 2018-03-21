В Японии представили поезд-пулю с дизайном автомобиля: видео

К летней Олимпиаде 2020 года в Токио многочисленных гостей ожидает приятный сюрприз. Это новый скоростной поезд-пуля Shinkansen N700S (Supreme), который свяжет столицу с крупнейшими японскими городами.

Новый поезд-пуля отличается революционным дизайном, напоминающим автомобиль — с ярко выраженными передними крыльями. Широкая фронтальная часть, нетипичная для таких поездов, призвана снизить аэродинамическое сопротивление, что не только улучшает экономичность, но и уменьшает уровень шума в тоннеле.

Поезд-пуля будет разгоняется до 300 км/ч, как и предшественник, однако вес его снижен на 11 тонн, что позволит потреблять меньше электроэнергии. Состав будет иметь уже не 16 вагонов, а только 12. Однако повысится уровень комфорта, появится больше вариантов планировки салона.



Новый салон Shinkansen N700S

Интересно, что первый поезд-пуля Shinkansen был запущен в Японии в 1964 году – к летним Олимпийским играм 1964 года. И вот, спустя более полувека, к Олимпиаде 2020 готовится очередной сюрприз.



Shinkansen 1964 года мог развивать скорость до 210 км/ч

Скоростные поезда Синкансэн являются одними из самых надежных в мире. Так, по данным 2014 года, средняя задержка в национальном масштабе составляла меньше минуты. А рекордный показатель – 18 секунд – был достигнут в 1997 году. Поезд должен приходить точно по расписанию – и это касается не только опоздания.

Так, в 2017 году один из поездов Shinkansen, соединяющий города Токио и Цукубу, прибыл на станцию на 20 секунд раньше запланированного. В итоге управляющая компания извинилась перед пассажирами.

Напомним, в китайском метро на видео попал поезд-призрак.

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