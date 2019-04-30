В Японии продают консервы с воздухом эпохи правления императора Акихито

Продавцы уверяют, что товар пользуется спросом, поскольку хорошо учитывает нынешнюю конъюнктуру на рынке сувениров

Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS.

Сегодня, 30 апреля, в Японии закончится эпохи Хэйсэй, сопровождавшая правление 125-го императора Страны восходящего солнца Акихито, поэтому предприимчивые жители города Сэки с острова Хонсю решили подзаработать, продавая консервы с воздухом уходящей эпохи.

Как оказалось, название одного из районов этого города пишется теми же двумя иероглифами, что и слово "Хэйсэй", сообщает телеканал NHK.

Участники этого проекта набирают воздух уходящей эпохи в банки, которые затем наглухо запаиваются. Туда же кладется и мелкая медная монетка в 5 иен, отчеканенная в годы Хэйсэй. Каждая баночка продается за 1088 иен — примерно за 9,7 доллара. Продавцы уверяют, что товар пользуется спросом, поскольку хорошо учитывает нынешнюю конъюнктуру на рынке сувениров.

Банка с воздухом времен императора Акихито Фото: AFP

В Японии действуют две системы летоисчисления — международная и собственная, по годам правления императоров. Таким образом сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй ("Установления мира"). Она закончится 30 апреля, когда нынешний 89-летний император Акихито уйдет на покой по собственному желанию в связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его 59-летний старший сын, пока еще наследный принц Нарухито.

Напомним, ранее стало известно, что новая эра в Японии с вступлением на престол наследного принца Нарухито будет носить имя "Рэйва", что переводится как "Мир и процветание"

Как мы писали, на императорский трон он взойдет на следующий день после того, как его отец, император Акихито, завершит процедуру отречения от престола 30 апреля, положив конец эре Хэйсэй, которая длилась в течение последних 30 лет. Он будет первым императором, отрекшимся от престола в Японии за более чем два столетия.

Еще в 2016 году действующий император признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.

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