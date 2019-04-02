Япония раскрыла название новой имперской эпохи

Название новой эры представил главный секретарь правительства Японии Йошихиде Суга

Фото: AFP

Япония раскрыла название новой имперской эпохи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2a0/6f2/5ca2a06f24fa9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2a0/6f2/5ca2a06f24fa9.jpg 2019-04-02T02:19:00+03:00 Другие страны Название новой эры представил главный секретарь правительства Японии Йошихиде Суга

Япония раскрыла название новой имперской эпохи, которая наступит 1 мая с коронацией наследного принца Нарухито.

Эра правления следующего императора Японии получила название Рэйва, состоящего из двух символов.

Первый символ чаще всего используется для обозначения "порядка", но также может означать "хороший" и "красивый", а второй означает "мир" или "гармония".

Девиз правления, или "нэнго", широко используется в Японии: на монетах, календарях, газетах и ​​в официальных документах, а ​​со временем отражает национальное настроение.

Восхождение Нарухито на императорский трон произойдет на следующий день после того, как его отец, император Акихито, завершит процедуру отречения от престола 30 апреля, положив конец эре Хэйсэй, которая началась в 1989 году. Он будет первым императором, отрекшимся от престола в Японии за более чем два столетия.

Еще в 2016 году действующий император признался, что из-за почтенного возраста и здоровья уже не в силах выполнять свою работу. В июне Парламент принял закон, который позволил Акихито отречься от престола.

Также известно, что правительство Японии склоняется к тому, чтобы император Акихито после своего отречения от престола получил титул "дайдзе тэнно" или сокращенно "дзеко", что можно условно перевести как "император на покое".

Правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения.

Смотрите видео: Свадьбу японской принцессы с простолюдином перенесли на два года:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Япония раскрыла название новой имперской эпохи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Reuters Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.