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В Японии произошло извержение вулкана: яркое зрелище сняли на видео

Сегодня, 18:08

На крошечном острове Кутиноерабу, где находится вулкан, живут лишь 109 человек, но эвакуацию еще не начали

В Японии произошло извержение вулкана: яркое зрелище сняли на видео Другие страны На крошечном острове Кутиноерабу, где находится вулкан, живут лишь 109 человек, но эвакуацию еще не начали

В Японии произошло извержение вулкана. Редкое природное явление случилось 17 января на крошечном острове Кутиноерабу, который расположен на юге Страны восходящего солнца.

Столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров, несмотря на что власти еще не начинают эвакуацию местного населения.

На острове проживают лишь чуть более 100 человек. Их всех предупредили о том, что в двухкилометровую зону вокруг кратера приближаться опасно.

Напомним, в течение всего прошлого года в Японии то и дело давали о себе знать различные вулканы. Так, в январе в 150 км от Токио "проснулся" вулкан Кусацу-Ширан,. Из-за извержения вулкана большие массивы горной породы обрушились на километровую территорию вблизи горнолыжного курорта Кусацу.

Кроме того, в марте проснулся вулкан Симмоэ, который снимали в одной из частей "Бондианы". Гора выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров, из-за чего был объявлен третий уровень опасности, а в близлежащем аэропорту отменили несколько десятков рейсов.

А вот в мае на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю произошло извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима.

Япония, вулкан, извержение, катаклизмы, стихийное бедствие

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