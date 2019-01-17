В Японии произошло извержение вулкана: яркое зрелище сняли на видео
На крошечном острове Кутиноерабу, где находится вулкан, живут лишь 109 человек, но эвакуацию еще не начали
В Японии произошло извержение вулкана. Редкое природное явление случилось 17 января на крошечном острове Кутиноерабу, который расположен на юге Страны восходящего солнца.
Столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров, несмотря на что власти еще не начинают эвакуацию местного населения.
На острове проживают лишь чуть более 100 человек. Их всех предупредили о том, что в двухкилометровую зону вокруг кратера приближаться опасно.
Напомним, в течение всего прошлого года в Японии то и дело давали о себе знать различные вулканы. Так, в январе в 150 км от Токио "проснулся" вулкан Кусацу-Ширан,. Из-за извержения вулкана большие массивы горной породы обрушились на километровую территорию вблизи горнолыжного курорта Кусацу.
Кроме того, в марте проснулся вулкан Симмоэ, который снимали в одной из частей "Бондианы". Гора выбросила в небо столб пепла высотой более двух километров, из-за чего был объявлен третий уровень опасности, а в близлежащем аэропорту отменили несколько десятков рейсов.
А вот в мае на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю произошло извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима.
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