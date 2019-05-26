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В Японии установлен температурный рекорд

26 мая, 16:44

Небывалая жара зафиксирована на японском острове Хоккайдо

Фото: express.co.uk
Фото: express.co.uk.

На японском острове Хоккайдо сегодня днем установилась небывалая жара, сообщает национальное метеорологическое управление страны.

В поселке Сарома столбик термометра поднялся до 39,5 градуса Цельсия, а в городе Обихиро температура обновила рекорд 127-летней давности – в полдень воздух прогрелся до 38,8 градуса.

По словам синоптиков, жара наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнечного света, которому не мешали облака.

При этом в Токио столбик термометра показывал больше 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса.

Напомним, что в июле 2018 года на Японию обрушились мощные ливни, из-за которых погибли более 200 человек. Потом в эту страну пришло смертельно жаркое летопогибли около 140 человек, несколько десятков тысяч были госпитализированы.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста. В жаркий сезон местные власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.

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Тег Япония, погода, жара, Хоккайдо

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ТАСС

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