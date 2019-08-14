В Японии застрелили медведя на улице города

За последние несколько недель медведей видели еще в нескольких районах Саппоро

/ Фото: Pixabay

Медведь был застрелен в одном из жилых районов японского города Саппоро на севере страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что дикое животное было замечено в жилом районе на юге города с населением в почти 2 млн человек. Прибывшие на место члены местной ассоциации охотников застрелили млекопитающее. Полиция Саппоро предупредила граждан о возможности нового появления медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.

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Сообщается, что за последние несколько недель медведей видели еще в нескольких районах Саппоро. Хищники совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

Также смотрите видео, как в Канаде каякер спасся от преследовавшего его медведя. Мужчина попытался уплыть от животного, но хищник бросился следом за ним в воду. Быстрое течение и большой опыт позволили каякеру уйти от медведя.

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