В Японии женщина впервые возглавила военную эскадру

Сегодня, 13:52

В ее подчинении будет находится около тысячи человек, четыре корябля и крупный авианосец


Сенсационное назначение произошло на японском флоте – женщина там впервые стала командующим военной эскадры. 

44-летняя Риоко Азуми будет руководить четырьмя кораблями, среди которых и крупнейший в Японии авианосец. Под ее подчинением будут работать около тысячи солдат. 

По мнению властей, такой шаг должен послужить примером для других женщин, которых ждут на флоте. Японская армия в 2030г году рассчитывает увеличить количество новобранцев-девушек до 21 тысяч. 

Напомним, ранее мы писали, что украинские женщины теперь могут работать на любых должностях, наравне с мужчинами, в том числе на тяжелых, вредных и опасных для жизни и здоровья — Верховная Рада отменила приказ Минздрава №256 с перечнем таких профессий. В то же время эксперты говорят, что большинство "тяжелых" специальностей женщинами вряд ли окажутся востребованы. 

Ранее накануне Дня Вооруженных сил Украины депутаты в первом чтении приняли закон, который позволит украинским женщинам-военнослужащим проходить службу наравне с мужчинами. Они смогут занимать высокие офицерские должности, подписывать контракт после 40 лет, участвовать в спецоперациях и проходить военные сборы.
Япония, армия, женщина, авианосец
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: NHK

В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель

3 Февраля, 21:03

Страна потратила на разработку и запуск ракеты примерно 3,6 млн долларов

Экономика

Япония сближается с Украиной. Фото из открытых источников

В Украине откроется представительство японского агентства международного сотрудничества

9 Ноября 2017, 19:22

Агентство будет способствовать реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал о перспективах украинско-японских отношений

9 Ноября 2017, 19:59

По словам президента, пока в отношениях двух стран нет проблемных вопросов

Украина

Фото: pixabay.com

Украина вошла в ТОП-30 стран со старейшим населением

30 Января, 13:03

Также стало известно, какая из стран самая молодая, а какая наистарейшая 
Загрузка...