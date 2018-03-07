В Японии женщина впервые возглавила военную эскадру

В ее подчинении будет находится около тысячи человек, четыре корябля и крупный авианосец

Сенсационное назначение произошло на японском флоте – женщина там впервые стала командующим военной эскадры.

44-летняя Риоко Азуми будет руководить четырьмя кораблями, среди которых и крупнейший в Японии авианосец. Под ее подчинением будут работать около тысячи солдат.

По мнению властей, такой шаг должен послужить примером для других женщин, которых ждут на флоте. Японская армия в 2030г году рассчитывает увеличить количество новобранцев-девушек до 21 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, что украинские женщины теперь могут работать на любых должностях, наравне с мужчинами, в том числе на тяжелых, вредных и опасных для жизни и здоровья — Верховная Рада отменила приказ Минздрава №256 с перечнем таких профессий. В то же время эксперты говорят, что большинство "тяжелых" специальностей женщинами вряд ли окажутся востребованы.

Ранее накануне Дня Вооруженных сил Украины депутаты в первом чтении приняли закон, который позволит украинским женщинам-военнослужащим проходить службу наравне с мужчинами. Они смогут занимать высокие офицерские должности, подписывать контракт после 40 лет, участвовать в спецоперациях и проходить военные сборы.