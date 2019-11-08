В жилой дом в Таиланде забралась кобра: как спаслись люди

В Таиланде, где ранее женщина обнаружила огромную змею в собственной уборной, ядовитая рептилия не придумала ничего лучше, кроме как спрятаться под тумбой в жилом доме.

Каково же удивление испытали члены семьи, которые обнаружили в собственной гостиной королевскую кобру, только один укус которой мог лишить жизни каждого из них.

Самостоятельно извлекать одну из самых ядовитых рептилий они не рискнули и решили вызвать спасателей. А уже те – поймали змею.

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Кобра оказалась достаточно длинной – более двух метров. Убивать опасную змею не стали, решив выпустить ее в естественную среду обитания – в джунгли.

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Напомним, несколько месяцев назад на кухне жительницы Бангкока питон проглотил варана длиной около 1,2 метра. Увидев змею с раздутым животом в своем доме, женщина сразу же вызвала спасателей. Когда те прибыли, питон неожиданно раскрыл челюсти, и варан выскользнул наружу. Ящер был покрыт черной слизью и находился без сознания.

А ранее в этом году ядовитая змея напугала сотрудников одного из почтовых отделений в Днепре. Полуметровая рептилия влезла в помещение и затаилась в подсобке. Cпасатели отловили незваную гостью, вывезли за город и отпустили.

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