В Зимбабве 28 человек погибли от холеры

Сегодня, 03:01

Пока зарегистрировано 5045 случаев заболевания

фото AFP
фото AFP

В Зимбабве по меньшей мере 28 человек погибли от холеры, число заболевших превысило 5 тысяч.

Как сообщает The Standard, в правительстве уверяют, что ситуация находится под контролем. В столице Зимбабве Хараре объявлено чрезвычайное положение.

"По меньшей мере 28 человек погибли в основном в Хараре, где 6 сентября были зарегистрированы первые случаи заражения холерой", – сообщает издание.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, пока зарегистрировано 5045 случаев заболевания.

"Количество случаев возросло, но не смертельных, пока имеем 5045 зарегистрированных", – сообщил министр здравоохранения Зимбабве Обадиях Мойо.

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По его словам, остановить рост числа смертельных случаев удалось благодаря вмешательству правительства, и ситуация пока находится под контролем.

В правительстве заверили, что наладили поставки чистой питьевой воды для приготовления пищи, чтобы люди не использовали воду из зараженных источников.

Также начата активная информационная кампания среди населения.

Как известно, Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшей вспышки холеры, в результате которой погибли более 4 тысяч человек, еще 40 тысяч заболели.

Напомним, летом эпидемия холеры в Йемене охватила полмиллиона человек. Вспышку зафиксировали в середине апреля. Из-за боевых действий в стране, сильно ухудшились санитарные условия. Из больших городов перестали вывозить мусор. 

Ранее Министерство иностранных дел Украины советовало украинцам воздержаться от посещения столицы Замбии, города Лусака, в связи со вспышкой холеры.
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