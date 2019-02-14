Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах

Сегодня, 21:47

Проливные дожди затопили две шахты

Фото: Pixabay
В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5c5/636/5c65c56360f0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5c5/636/5c65c56360f0d.jpg Другие страны Проливные дожди затопили две шахты

В Зимбабве десятки золотодобытчиков могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, передает BBC.

Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтобы начать поиски тел и выживших на шахтах возле города Кадома.

Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты – "Серебряная луна" и "Шахту сверчков".

Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть.

Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.

Напомним, в Польше из-за землетрясения произошел обвал в шахте. Во время толчков под землей работали 32 шахтера.

Ранее в Китае при обрушении угольной шахты погиб 21 человек. Всего в шахте на момент происшествия находились 87 горняков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Зимбабве, шахтеры, шахта

Вы сейчас просматриваете новость " В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кривом Роге на шахте погибли двое горняков

Сегодня, 12:57

Тела погибших нашли в узком пространстве между этажами выработки

В России перевернулся автобус с шахтерами: шесть человек погибли, 16 – пострадали

8 февраля, 07:43

Автобус упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров

В Польше из-за землетрясения произошел обвал в шахте

30 января, 18:33

Во время толчков под землей работали 32 шахтера

В Китае при обрушении угольной шахты погиб 21 человек

13 января, 09:31

Всего в шахте на момент происшествия находились 87 горняков

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Батальон Путина: в сети шутят над видео россиянок в смешной форме

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Вышедший из СИЗО под залог полицейский поведал свою версию драки

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

ПриватБанк выгонит украинцев из обменников

Евросоюз принял окончательное решение по "Северному потоку-2"
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Что станет с организмом, если бросить курить

Ликвидировали 12 оккупантов: новое видео мощного удара ВСУ