В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах
Проливные дожди затопили две шахты
В Зимбабве десятки золотодобытчиков могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, передает BBC.
Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтобы начать поиски тел и выживших на шахтах возле города Кадома.
Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты – "Серебряная луна" и "Шахту сверчков".
Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть.
Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.
Напомним, в Польше из-за землетрясения произошел обвал в шахте. Во время толчков под землей работали 32 шахтера.
Ранее в Китае при обрушении угольной шахты погиб 21 человек. Всего в шахте на момент происшествия находились 87 горняков.
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