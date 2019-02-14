В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах

Проливные дожди затопили две шахты

Фото: Pixabay

В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5c5/636/5c65c56360f0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5c5/636/5c65c56360f0d.jpg 2019-02-14T21:47:59+02:00 Другие страны Проливные дожди затопили две шахты

В Зимбабве десятки золотодобытчиков могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, передает BBC.

Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтобы начать поиски тел и выживших на шахтах возле города Кадома.

Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты – "Серебряная луна" и "Шахту сверчков".

Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть.

Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.

Напомним, в Польше из-за землетрясения произошел обвал в шахте. Во время толчков под землей работали 32 шахтера.

Ранее в Китае при обрушении угольной шахты погиб 21 человек. Всего в шахте на момент происшествия находились 87 горняков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Зимбабве ищут 38 золотоискателей, которых затопило в шахтах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.