В Зимбабве объявили результат президентских выборов

Сегодня, 12:08

Победителем стал Эммерсон Мнангагва, оппозиция не признает результаты

Фото: AFP
Фото: AFP

В первом туре президентских выборов в Зимбабве одержал победу  Эммерсон Мнангагва. 

Согласно объявленным в ночь с четверга на пятницу итогам президентских выборов, 75-летний Мнангагва одержал победу в первом туре, набрав 50,8% голосов. За него проголосовали 2,46 млн граждан. Основной соперник Мнангагвы, лидер "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса получил поддержку 44,3% избирателей, выйдя на первое место в четырех из десяти провинций, в том числе в столице Хараре и втором по величине городе Булавайо.

Представители оппозиции заявили, что не признают объявленные результаты, назвав их "фейком".

Ранее в столице Зимбабве после проведения президентских выборов начались беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек.

Как сообщалось, прошлый президент Зимбабве Мугабе подал в отставку после того, как армия захватила власть, а правящая партия отказалась от него.

Ранее Мугабе, который находилась под домашним арестом с момента захвата армией власти, дали 24 часа, чтобы подать в отставку или подвергнуться импичменту. При этом тысячи зимбабвийцев вышли на улицы, требуя, чтобы он ушел.

Сообщалось, что военные Зимбабве взяли под контроль государственную телерадиокомпанию ZBC. После этого генерал-майор армии Зимбабве Сибусисо Мойо обратился с обращением к народу страны. Он отметил, что военные на время перенимают на себя контроль в стране. Генерал сообщил, что президент страны жив и находится в безопасности.
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Источник:

ТАСС

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