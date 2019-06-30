В Зимбабве столкнулись автобус и грузовик: погибли 16 человек

Инцидент случился в 100 км к югу от столицы Замбабве Хараре

фото: EWN.

По меньшей мере 16 человек погибли в Зимбабве при столкновении пригородного автобуса и грузовика. Об этом сообщает Xinhua.

"Представитель полиции Пол Ньяти сообщил, что инцидент произошел, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу после того, как другой автобус впереди него внезапно остановился. На встречной полосе грузовик столкнулся с пригородным автобусом. По его словам, 16 человек погибли на месте", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ста километрах к югу от столицы страны Хараре. Издание добавляет, что информация о количестве пострадавших пока не поступала.

Напомним, что на 65-м километре автотрассы Киев — Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. Водитель иномарки BMW X3 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно.

Кроме этого, по данным патрульной полиции Киева, за пять месяцев 2019 года в городе произошло больше 16 тысяч аварий, из них чуть меньше тысячи — с потерпевшими. За аналогичный период прошлого года случаев ДТП зафиксировано значительно меньше — 15,1 тыс. В лидерах по аварийности — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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