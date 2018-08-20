Венесуэла нашла способ покончить с привязкой цен к доллару

Также Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в 60 раз

Правительство Венесуэлы нашло "революционную формулу", которая поможет покончить с привязкой цен к доллару в стране. Об этом заявил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, – пишет ТАСС.

"Мы нашли революционную формулу, которая первостепенное значение уделяет труду как центру для общей перебалансировки общества, основанной на производстве [материальных] благ и выплате зарплаты, – написал Мадуро в "Твиттере". – Она позволит нам раз и навсегда покончить с извращенной моделью, которая привязала к доллару цены в стране".

На черном рынке за доллар США в Венесуэле предлагают почти 60 суверенных боливаров (6 млн по старому курсу – прим. Ред.), в то время как официальный курс в десятки раз ниже.

В качестве составной части программы восстановления экономики в Венесуэле в понедельник началась деноминация. С купюр будут убраны пять нулей, новая валюта – суверенный боливар – привязана к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов.

Перед тем, как приступить к реализации реформы, Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в 60 раз – до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу – прим. ТАСС) – и привязке ее к петро.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, в июле инфляция в годовом исчислении составила почти 83000%. МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.

По данным Центра документирования и социального анализа для трудящихся, в июле стоимость набора продуктов на месяц для семьи из пяти человек превысила 295 млн боливаров. При этом минимальный гарантированный доход работающего гражданина в конце июня по решению правительства был увеличен до 5,2 млн боливаров.

Ранее мы писали, что в Венесуэле начнут выплачивать зарплаты криптовалютой.

Напомним, в мае 2018 года инфляция в Венесуэле превысила 24 500% в годовом исчислении. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, так как официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство Венесуэлы в апреле-2018 в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 миллионов боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. В настоящее время только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.