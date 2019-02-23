Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро
Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией, передают латиноамериканские СМИ.
По их данным, венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.
Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
Кроме того, на территории Колумбии велика активность венесуэльской оппозиции. В частности накануне оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, покинул Венесуэлу и посетил благотворительный концерт, организованный для Венесуэлы в приграничном колумбийском городе Кукута, где провел встречи с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.
По поступающим из Колумбии данным, Гуайдо в фуре с грузом гуманитарной помощи ранее в субботу выехал из Колумбии в сторону венесуэльской границы.
Между тем, силы правопорядка Венесуэлы поддерживают закрытый режим на границах с Колумбией и Бразилией.
Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кризис в Венесуэле: между военными и гражданскими снова произошли стычки
Военные не допустили в страну гуманитарную помощь из Колумбии
Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию
Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным
Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы
Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза
Силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы: США пообещали жесткие меры
Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала национальная гвардия Венесуэлы