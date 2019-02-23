Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну

Фото: Getty Images

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg 2019-02-23T22:58:00+02:00 Другие страны Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией, передают латиноамериканские СМИ.

По их данным, венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.

Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

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Кроме того, на территории Колумбии велика активность венесуэльской оппозиции. В частности накануне оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, покинул Венесуэлу и посетил благотворительный концерт, организованный для Венесуэлы в приграничном колумбийском городе Кукута, где провел встречи с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.

По поступающим из Колумбии данным, Гуайдо в фуре с грузом гуманитарной помощи ранее в субботу выехал из Колумбии в сторону венесуэльской границы.

Между тем, силы правопорядка Венесуэлы поддерживают закрытый режим на границах с Колумбией и Бразилией.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.

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