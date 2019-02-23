Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Сегодня, 22:58

Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну

Фото: Getty Images
Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg Другие страны Венесуэльским дипломатам даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией, передают латиноамериканские СМИ.

По их данным, венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.

Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Читайте также

Кроме того, на территории Колумбии велика активность венесуэльской оппозиции. В частности накануне оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, покинул Венесуэлу и посетил благотворительный концерт, организованный для Венесуэлы в приграничном колумбийском городе Кукута, где провел встречи с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.

По поступающим из Колумбии данным, Гуайдо в фуре с грузом гуманитарной помощи ранее в субботу выехал из Колумбии в сторону венесуэльской границы.

Между тем, силы правопорядка Венесуэлы поддерживают закрытый режим на границах с Колумбией и Бразилией.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Кроме того, Мадуро не пустил в Венесуэлу депутатов Европарламента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Колумбия, Мадуро, дипотношения, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кризис в Венесуэле: между военными и гражданскими снова произошли стычки

Сегодня, 19:50

Военные не допустили в страну гуманитарную помощь из Колумбии

ООН призвала Мадуро не применять оружие против демонстрантов

Сегодня, 10:53

ООН и дальше будет придерживаться принципов гуманности и нейтралитета

Оппозиция Венесуэлы планирует доставить гумпомощь в страну через Колумбию

Сегодня, 09:40

Вопрос с 200 тоннами гуманитарной помощи на границе с Бразилией пока остается не решенным

Около 200 тон гумпомощи из Бразилии на могут попасть в Венесуэлу из-за блокады границы

Сегодня, 08:44

Власти Бразилии ищут способы передать помощь гражданам Венесуэли и решить вопрос с доставкой груза

Силовики Мадуро жестоко расправились с коренным населением Венесуэлы: США пообещали жесткие меры

Сегодня, 07:27

Столкновения произошли на границе во время попытки провезти гуманитарную помощь, которую заблокировала национальная гвардия Венесуэлы

В ООН сообщили, что из Венесуэлы выехали более 3 миллионов человек

Сегодня, 03:45

Наибольшее количество беженцев и мигрантов из Венесуэлы принимает Колумбия

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

Пугачева перенесла срочную операцию. У певицы прокомментировали

Усику пообещали проломить голову за Лавру

Записка пациенту от медсестры об операции повеселила сеть

Омелян объяснил, почему ломаются экспрессы на Борисполь

Умер известный советский певец и актер (фото)

Убившая украинца пенсионерка при задержании раскидала полицейских

Самые забавные и смешные фото диких животных: это стоит увидеть

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Самые красивые свадебные платья звезд: они будут в моде в 2019 г.