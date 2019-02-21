Венесуэла закрывает границу с Бразилией
По словам Мадуро, сухопутная граница будет закрыта "до дальнейшего распоряжения"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Об этом он сказал в ходе выступления.
По его словам, сухопутная граница будет полностью закрыта с 20.00 по местному времени (02.00 по киевскому времени) "до дальнейшего распоряжения".
Мадуро заявил, что это является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.
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Напомним, в Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. В то же время Мадуро считает действия оппозиции незаконными.
Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.
Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:
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