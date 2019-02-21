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Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Сегодня, 19:44

По словам Мадуро, сухопутная граница будет закрыта "до дальнейшего распоряжения"

Фото: Getty Images
Венесуэла закрывает границу с Бразилией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f68/d2a/5c5f68d2aa1d2.jpg Другие страны По словам Мадуро, сухопутная граница будет закрыта "до дальнейшего распоряжения"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Об этом он сказал в ходе выступления.

По его словам, сухопутная граница будет полностью закрыта с 20.00 по местному времени (02.00 по киевскому времени) "до дальнейшего распоряжения".

Мадуро заявил, что это является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.

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Напомним, в Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером страны. В то же время Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльская оппозиция столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

Сам Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок, и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи:

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Тег Бразилия, Венесуэла, Мадуро

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ТАСС

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