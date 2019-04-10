Венесуэла продолжает распродавать золото
С начала года золотой резерв Венесуэлы сократился на 30 тонн
Из хранилищ Венесуэлы вывезены восемь тонн золота, их планируется продать за границу. Об этом сообщают источники в правительстве латиноамериканской страны.
По их словам, что с начала года золотой резерв Венесуэлы сократился на 30 тонн. Источники констатировали, что при таких темпах его продажи он иссякнет к концу нынешнего года.
Напомним, в врале также сообщалось, что из Центробанка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота.
Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.
По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.
Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.
В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.
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