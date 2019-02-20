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Министр обороны Венесуэлы пообещал большие потери желающим захватить власть

Сегодня, 00:22

Вооруженные силы будут задействованы и будут находиться в боевой готовности вдоль границ

Фото: AFP
Министр обороны Венесуэлы пообещал большие потери желающим захватить власть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg Другие страны Вооруженные силы будут задействованы и будут находиться в боевой готовности вдоль границ

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник заявил, что венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо столкнется с серьезными последствиями и потерями, если продолжит борьбу за власть.

"Тот, кто попытался быть президентом Венесуэлы, будет вынужден переступить через наши трупы", - сказал министр в эфире национального телевидения.

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"Вооруженные силы будут задействованы и будут находиться в боевой готовности вдоль границ, чтобы избежать любых нарушений территориальной целостности", - подчеркнул Падрино.

При этом венесуэльская армия заявила о "безусловной" лояльности президенту Николасу Мадуро.

"Мы безоговорочно подтверждаем наше повиновение, подчинение и лояльность президенту Мадуро", – заявил Падрино.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Напоминаем, что социалист Николас Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи.

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Тег Венесуэла, Мадуро, министр обороны, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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