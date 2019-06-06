Венесуэльские военные обучают и вооружают колумбийских повстанцев: подробности

Повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории

Фото: fronterainformativa.wordpress.com.

Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". С таким утверждением выступил генерал ВС Колумбии Луис Наварро в интервью агентству Bloomberg.

"Это оружие используется Вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и необходимые разведывательные сведения, подтверждающие, что АНО является частью сил, которые защищают режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - утверждал генерал.

По его словам, повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории.

В свою очередь представитель АНО Пабло Бельтран, находящийся в Гаване, заявил, что повстанцы "не располагают зенитным оружием подобного типа".

"Никакого военного соглашения между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует", – добавил он.

В начале мая Наварро в интервью газете "Тьемпо" заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в зоне между Колумбией и Венесуэлой.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Ранее сообщалось, что Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.

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