Венесуэльские военные обучают и вооружают колумбийских повстанцев: подробности
Повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории
Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". С таким утверждением выступил генерал ВС Колумбии Луис Наварро в интервью агентству Bloomberg.
"Это оружие используется Вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и необходимые разведывательные сведения, подтверждающие, что АНО является частью сил, которые защищают режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - утверждал генерал.
По его словам, повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории.
В свою очередь представитель АНО Пабло Бельтран, находящийся в Гаване, заявил, что повстанцы "не располагают зенитным оружием подобного типа".
"Никакого военного соглашения между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует", – добавил он.
В начале мая Наварро в интервью газете "Тьемпо" заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в зоне между Колумбией и Венесуэлой.
АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".
Ранее сообщалось, что Венесуэла частично открыла границу с Колумбией.
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