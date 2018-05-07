Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

Невеста, летевшая на свою свадьбу, сумела выбраться из-под обломков вертолета, который потерял управление и разбился при посадке. Как сообщает канал Globo, девушка продолжила участие в церемонии и праздновании.

Инцидент произошел в Бразилии в штате Сан-Паулу. На видео, опубликованном СМИ, видно, что воздушное судно при приземлении резко разворачивается в воздухе и начинает крутиться. Потеряв стабильное положение, вертолет упал и через некоторое время загорелся.

По данным Globo, внутри, помимо невесты, находилось еще три человека, включая пилота. Все они успели выбраться до взрыва топлива и отделались мелкими травмами. Однако героиня торжества по счастливой случайности не получила ни царапины.

На место оперативно прибыли пожарные и медики. Компания, организовавшая мероприятие, сообщила, что распорядку свадебного дня это не помешало, — молодожены решили не отменять церемонию, а провести этот день так, как они изначально его запланировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Невеста погибла в перестрелке по дороге на свадьбу

Ранее жительница Бразилии разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу. При аварии погиб пилот и все три пассажира транспортного средства.Роземере де Насименто Силва решила сделать сюрприз своему жениху, появившись на свадьбе буквально с неба. Для этого она направилась к месту церемонии бракосочетания на вертолете "Робинсон 44", в сопровождении своего брата Сильвано и фотографа Найялы Кристины Невес, которая находилась на шестом месяце беременности. Вертолетом управлял пилот Петерсон Пинейро.

Также 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет. Наследница крупного бизнеса Мина Басаран вытащила подруг на выходные в Дубай, чтобы отметить будущую свадьбу. Помимо нее на борту находилось еще семь девушек. Погибли все, включая экипаж самолета.