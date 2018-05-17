Видеохит: пьяный пассажир заснул на багажной ленте в аэропорту

Сотрудник службы досмотра увидел на экране скрюченное тело человека на багажной дорожке в позе эмбриона

Житель Норвегии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ожидании своего рейса в аэропорту столицы прилег на багажную ленту и заснул мертвецким сном.

Когда багажная лента поехала, 36-летний мужчина продолжал спать. Незамеченный службами римского аэропорта Фьюмичино турист проехал на ленте около 50 метров, пока не оказался перед мощным сканером, просматривающим содержимое чемоданов.

Тогда удивленный сотрудник службы досмотра увидел на экране скрюченное тело человека на багажной дорожке в позе эмбриона. Он остановил ленту и известил об инциденте полицию и службы аэропорта.

Из-за опасений, что рентген мог причинить вред здоровью незадачливого норвежца, его после извлечения с багажной ленты доставили в госпиталь для обследования.

Кстати, это не единственный инцидент с облучением человека под сканером в аэропорту за последнее время. В июле прошлого года сотрудники безопасности аэропорта в ОАЭ подняли тревогу, когда увидели на экране спрятанного в сумке пятимесячного ребенка. Позже оказалось, что супруги из Египта, не имея визы для своего новорожденного ребенка, попытались вывезти его таким экстравагантным способом.

Ранее мы писали, что в колумбийском аэропорту разгорелись невиданные страсти: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным.

Также мы писали, что посетительницы аэропорта Нью-Йорка обвинили робота-охранника в "похотливых" взглядах.

Напомним, в Китае в пассажирском самолете во время полета вылетело лобовое стекло.