Видеошок: 19-летний парень вылетел на автомобиле с эстакады на скорости на 170 км/ч и выжил

Сегодня, 06:07

Несмотря на столь высокую скорость нарушителю удалось отделаться переломами и выжить


В Аргентине, в пригороде Буэнос-Айреса, автомобиль на скорости 170 километров в час пробил заграждение и вылетел с двухъярусной эстакады. Видео с камеры наблюдения на дороге опубликовано на YouTube.

Несмотря на столь высокую скорость нарушителю удалось отделаться переломами и выжить. К счастью, в результате ДТП больше никто не пострадал.

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Полиции удалось выяснить, что машина принадлежит отчиму 19-летнего парня, а за автомобилем числятся шесть штрафов за превышение скорости. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, суперкар Lamborghini Huracan установил новый мировой рекорд в дрэг-рейсинге. На отрезке в полмили (804 метра) автомобиль разогнался до 259,67 мили в час (417,9 километра в час).

Также мы писали, что житель американского штата Флорида проехал 70 километров в автомобиле BMW X5 с заевшей педалью газа прежде чем полиции удалось его остановить.

Кроме того, смотрите, как водитель Subaru показал мастер-класс по уходу от ДТП.
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Источник:

topnews.ru

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