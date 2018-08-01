Видеошок: женщина сняла на видео удар молнии в свой телефон

Жительница Шотландии снимала на видео грозу через открытое окно, но не прошло и 15 секунд, как в ее смартфон ударила молния

43-летняя жительница шотландского города Галашилс Трейси Кутлуол не только выжила, но и не получила никаких травм. По ее словам, жива она осталась лишь благодаря чехлу для гаджета.

Женщина поделилась роликом, "чтобы он послужил предупреждением для тех, кто любит снимать подобные видео". Женщине крупно повезло: удар пришелся в резиновый чехол телефона, что спасло ей жизнь.

Во время инцидента Трейси вместе с двумя детьми и подругой находились в гостиной. Сначала шотландка снимала на видео грозу через закрытое окно. Но спустя некоторое время, очевидно, решив получить более четкие кадры, она открыла окно. При этом женщина понимала, что за этим может последовать.

"Меня могло ударить током", — комментирует Трейси. Но молния ударила в гаджет. Перепуганная женщина отбросила смартфон, а дети закричали от испуга. По словам Трейси, в тот момент, когда в смартфон ударила молния, она увидела короткую вспышку голубого света.

Шотландка не получила никаких травм от удара молнии. Единственное, что она ощутила после инцидента — покалывание в левой руке, которое сохранялось еще несколько дней.

Женщина с подругой и детьми тут же отключили все приборы из розеток и убежали в спальню на первом этаже, решив, что во время грозы там будет безопаснее.

Напомним, молния попала в самолет над Одесской областью.

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