Вирус, от которого нет лекарства: появились подробности смерти президента Вьетнама

За минувший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием, от которого в мире пока еще нет лекарства. Об этом сообщил глава центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и вьетнамского государства, Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. "Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства", – сказал он.

По его словам, за минувший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия всех лучших местных и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось и он был доставлен в ханойский Военный госпиталь номер 108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 пятницы, не приходя в сознание, скончался.

Напомним, 2 сентября 2016 года стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов умер.