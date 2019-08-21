Визит российского министра в Молдову спровоцировал скандал

Майя Санду. Фото: facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/

Молдавский премьер-министр Майя Санду распорядилась отозвать посла своей страны из России для консультаций из-за визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев.

Соответствующее решение она отдала главе МИД и европейской интеграции Нику Попеску на заседании правительства, поскольку Шойгу не согласовал с правительством запланированный на 24 августа визит.

Помимо того, она напомнила, что в свете этого визит российского министра не может считаться официальным и, соответственно, никакие соглашения в области обороны между Молдовой и Россией в этот период подписаны быть не могут.

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"Мы не можем запретить иностранным гражданам приезжать в Молдову. Но визит Шойгу в нашу страну может быть только частным", – подчеркнула Санду.

Стоит отметить, что российский министр обороны летит в Кишинев по приглашению своего молдавского коллеги Павлу Войку. Премьер напомнила чиновнику, что официальные визиты иностранных политиков должны быть согласованы с МИД и с составлением протокола.

Напомним, что в феврале правительство Молдовы уже отзывало посла в РФ Андрея Негуцэ после того, как дипломат неправильно и недостаточно твердо настоял на позиции Кишинева в вопросе открытия "посольства" Приднестровья в Москве.

Кроме того, по этой же причине российского посла в Молдове Олега Васнецова вызывали в молдавский МИД для дачи объяснений по поводу открытия в Москве так называемого "представительства" Приднестровья.

Ранее Майя Санду дала "Сегодня" эксклюзивное интервью, в котором рассказала о причинах политического кризиса в стране и преследовании бывших членов правительства. Подробнее в видеосюжете "Сегодня":

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