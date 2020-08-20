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Власти Гродно обманули протестующих: электричества и трансляции митинга не было

20 августа, 00:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во время митинга на площади появился провокатор

В белорусском Гродно на площади Ленина митинг против признания победы Александра Лукашенко на выборах президента, несмотря на обещания властей, прошел без электричества и прямой трансляции. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Власти не обеспечили протестующих электричеством и звуком, а государственное телевидение не транслировало прямой эфир, как в предыдущие дни.

"Собралось около пяти тысяч человек с бело-красно-белыми флагами, работники предприятий. Протестующие скандировали: "Лукашенко, уходи", "Да здравствует Беларусь", "Верим, сможем, победим", – пишет издание.

Журналисты сообщают, что в самом начале митинга у постамента памятника Ленину появился человек, который начал кричать: "Лукашенко, Лукашенко", – люди от него отходили.

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Что касается силовиков, то позади горисполкома рядом с митингом стояло несколько машин милиции, а за дверью здания были видны омоновцы в черной форме, но на митинг они не выходили – на площади появилось лишь несколько милиционеров, никого не задержали и ушли.

Акция длилась около часа, затем было решено собраться на следующий день в 19:00.

По информации издания, никаких задержаний замечено не было.

Отметим, ранее в белорусском Гродно освободили всех задержанных ранее участников акций протеста против фальсификаций на выборах президента.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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