Власти и оппозиция Венесуэлы попробуют возобновить переговоры

/ Фото: AFP

В МИД Норвегии заявили, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены, – информирует Associated Press.

Обе стороны продолжат поиск решений для урегулирования ситуации.

"Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа", – отмечается в заявлении МИД Норвегии. Но при этом конкретных данных о дате таких переговоров не приводится.

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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

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оторой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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