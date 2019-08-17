Власти и оппозиция Венесуэлы попробуют возобновить переговоры

В МИД Норвегии заявили, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены, – информирует Associated Press.
Обе стороны продолжат поиск решений для урегулирования ситуации.
"Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа", – отмечается в заявлении МИД Норвегии. Но при этом конкретных данных о дате таких переговоров не приводится.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.
оторой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.
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