Власти Островов Кука хотят сменить название государства

Острова Кука в скором времени могут сменить название. На днях вице-премьер государства Марк Браун поддержал предложение, выдвинутое специальным комитетом. По информации издания Radio New Zealand, речь идет о том, чтобы выбрать новое название на языке коренного народа маори.

Браун предлагает провести в стране референдум, чтобы узнать, как жители относятся к идее переименования.

На данный момент комитет подготовил 60 вариантов названий, из которых к следующему месяцу выберут только один. При этом в нем должны будут найти отражение и христианская вера, и наследие маори.

Переименовать Острова Кука предлагали и ранее, в конце прошлого века. Однако тогда на референдуме граждане проголосовали против.

Первыми европейцами, достигшими островов, стали Альваро де Менданья и Педро Фернандес Кирос, а первым открытым островом в 1595 году стал Сан-Бернардо. Позже острова исследовал английский мореплаватель и путешественник Джеймс Кук. Именно в честь него было названо сформировавшееся позже государство.

Напомним, в Македонии официально началось переименование страны. Так, в Скопье была убрана старая вывеска на здании правительства, а еще ранее началась замена таблиц на пунктах пересечения границы.

Ранее мы писали, что власти Грузии в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте приняли решение об использовании аутентичного названия балтийской страны — Лиетува. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Грузии.