Водный кризис в Рио-де-Жанейро: накануне карнавала из кранов течет коричневая вонючая жидкость

Водный кризис разразился в Рио-де-Жанейро. Через несколько недель там стартует легендарный бразильский карнавал, а из кранов течет коричневая и вонючая жидкость. Бразильцы жалуются на недомогание после употребления такой воды, а местный водопоставщик говорит, что все хорошо. И так уже почти две недели.

Коричневую жидкость, которая течет из кранов в Рио-де-Жанейро, бразильцы снимают на мобильные телефоны. Таким, мол, и полы не помоешь, не говоря уже о питье. За чистой водой направляются в супермаркеты. Но в некоторых заканчиваются запасы, а кто-то может себе позволить покупать ее постоянно.

Маурицио Оливейра да Сильва, местный житель:

"Я открываю кран, вижу грязную, желтую воду и ничего не могу с этим поделать. Если есть деньги – воду можно купить, а что делать тем, у кого их нет?"

Чтобы хоть как-то улучшить воду – местные фильтруют жидкость через тряпку и отстаивают ее в баках. Коммунальщики уверяют, что вода имеет специфический запах из-за геосмина, органического соединения, которое вполне безопасно. Впрочем, люди не верят. Панику подогревают слухи, что в любой момент многомиллионный город может вообще остаться без воды. И что на самом самом деле, водоснабжающая компания признала ее непригодной к употреблению.

"Мне даже кажется, что это конец света. Без воды нет жизни. Иногда становится очень страшно. А что я буду делать когда ко мне приедут дети и внуки?", – говорит местная жительница.

Через месяц в Рио ожидают прибытия не менее миллиона туристов. 21 февраля стартует знаменитый бразильский карнавал. С водой губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витсель пообещал разобраться.

Напомним, ранее с подобной проблемой столкнулись и в Украине. Так новости "Сегодня" писали о том, что рыжая вода течет из кранов в Вольном, в Днепропетровской области. Чтобы постирать одежду и помыться, воду приходилось отстаивать по несколько дней.

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