Вотум недоверия для президента Турции: Эрдоган теряет поддержку народа

Турецкий президент проиграл историческое сражение на местных выборах

Фото: AFP

Вотум недоверия для президента Турции: Эрдоган теряет поддержку народа Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/75d/63e/5c675d63e883e.jpg 2019-04-05T07:27:00+03:00 Другие страны Турецкий президент проиграл историческое сражение на местных выборах

Выборы президента Украины, безусловно, полностью сосредоточили на себе все внимание общественности. Однако параллельно с украинскими выборами в мире происходили события, способные рано или поздно оказать влияние и на нашу страну. Одно из таких событий – местные выборы в Турции. Как и почему выборы в муниципалитеты далекой заморской страны могут аукнуться в Украине, разбирался сайт "Сегодня".

Выборы в местные органы власти в Турции состоялись 31 марта – в один день в президентскими выборами в Украине. По итогам голосования кандидаты от "Партии справедливости и развития" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграли в большинстве ключевых городов страны, включая столицу государства Анкару, крупнейший город Турции Стамбул, Измир, Анталью, Адану и т. д.

Секреты успеха Эрдогана

До этого на протяжении многих лет нынешний президент Турции демонстрировал только победы. Даже на последних парламентских выборах 2018 года, на которых "Партии справедливости и развития" предрекали поражение, она по результатам хоть и уменьшила число мандатов в парламенте, однако же получила уверенный контроль над законодательным органом.

Победы эти были не случайны: начиная с 2000-х годов, когда Эрдоган возглавил правительство Турции, страна демонстрировала не просто хорошие, а ошеломляющие экономические успехи.

В 80-90-х годах политика секулярных правительств дискредитировала себя, показала несостоятельность. В конце 90-х в Турции разразился кризис, в итоге полностью изменивший политический ландшафт. Реджеп Эрдоган, до этого бывший мэром Стамбула, пришел к власти на волне недовольства народа, прежде всего экономической ситуацией. Возглавив в 2003 году правительство, сделав ставку на опытных экономистов, Эрдоган быстро поправил дела в экономике и создал предпосылки для ее роста. В период с конца девяностых ВВП Турции в среднем ежегодно рос на 4,5%.

"Даже когда в 2008 году разразился мировой кризис, Турция этого практически не ощутила и продолжала расти, – рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский. – Экономика росла, уровень жизни рос, страна и граждане чувствовали себя достаточно комфортно. И, соответственно, Эрдоган очень от этого выиграл политически. Он привел к власти своего президента, потом изменил Конституцию, чтобы самому стать президентом, затем, когда его избрали, снова изменил Конституцию, чтобы превратить государство в президентскую республику".

Основой укрепления личной власти Эрдогана была поддержка его народом. А основой поддержки – беспрерывный рост экономики и благосостояния турков.

Почему соратники Эрдогана проиграли

Все изменилось несколько лет назад, когда выстроенная Эрдоганом система экономического роста стала давать сбои. Так, в 2018 году ВВП на душу населения снизился почти на тысячу долларов – с 10,5 до 9, 6 тысяч. В стране зафиксирована значительная инфляция, местная денежная единица – лира – девальвирует, растет безработица. И основа, на которой базировались успехи Эродогана, начала рушиться.

"Экономика сыграла на этих муниципальных выборах ключевую роль, – рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса. Если проанализировать предыдущие кампании партии "Право и справедливость", их главной "фишкой" всегда была экономика и инфраструктура. Они всегда гордились, что им удалось сделать невероятный экономический рывок, что, начиная с 2003 года, в разы выросли доходы населения, в стране было реализовано множество инфраструктурных проектов, особенно на уровне городских общин. И вот этой фишки не стало. Изменилась внешнеэкономическая конъюнктура, из-за конфликта с США произошел во многом искусственный обвал турецкой валюты", – отметил эксперт.

По словам Ильи Кусы, именно проблемы в экономике в значительной мере подвигли Эрдогана изменить свою риторику. Президент Турции сделал ставку на идеологию – начал говорить об историческом наследии, вере, угрожать врагам и т. д. А оппозиция как раз играла на экономике, предлагала больше рациональные вещи, нежели эмоциональные. В условиях кризиса их оппозиционная риторика оказалась более успешной.

Свою роль в нынешнем поражении сыграло не только падение доходов государства, но и рост затрат.

"Турция стала ввязываться во всякие авантюрные внешнеполитические проекты. Они начали включаться в борьбу с Израилем, включились в гражданскую войну в Сирии против Асада. Сирийский конфликт – это серьезные траты, особенно после того, когда Турция ввела свою армию", – отмечает Петр Бурковский.

Наконец, еще одним фактором, снизившим популярность Эрдогана и его соратников, стал рост поляризации общества и массовые репрессии в стране.

"Из-за неприятия каких-либо компромиссов по курскому вопросу был взят курс на поляризацию общества. А после попытки переворота 2015 года начались массовые чистки. Где-то, возможно, они были оправданы, но в целом – нет. И породили обратную реакцию. То есть увеличение недовольства из-за экономической ситуации, из-за репрессий, из-за чрезмерной концентрации власти Эрдоганом, появления информации о незаконном обогащении президента и его семьи, - все это наслоилось друг на друга и дало такой результат", – говорит Петр Бурковсий.

Болезненное поражение

Как отмечают эксперты сайта "Сегодня", для Эрдогана это поражение очень болезненно по целому ряду причин. Во-первых, он потерял контроль над городами, где десятилетиями руководили его соратники и ставленники. К примеру, соратники президента руководили в Анкаре на протяжении 20 лет, в Стамбуле – 25 лет. Во-вторых, поражение – серьезный звонок для президента, который демонстрирует, что поддержка его в обществе падает. В-третьих, это личное поражение президента, который, по сути, сделал кампанию по выборам в местные органы власти референдумом по доверию себе лично. Эрдоган чрезвычайно повысил градус кампании, назвав выборы решающими для страны и всячески, порой даже чрезмерно, поддерживая кандидатов от партии власти.

"Эрдоган затмил собой всех кандидатов – он был везде. Люди выбирали между Эрдоганом и оппозиционерами на местах. Даже если в каком-то городе от правящей партии и баллотировался популярный политик, он в ходе кампании становился лишь бледной тенью Эрдогана, который в этом же городе не был популярным, а потому проиграл", – рассказал Илья Куса.

Наконец, нынешняя победа очень важна для оппозиции, разобщенной и деморализованной как укреплением личной власти президента Турции, так и репрессиями в стране.

"Результат выборов – первое серьезное проявление признаков гражданского недоверия к Эрдогану. С точки зрения президента, ситуация не катастрофичная, тем не менее очевидно, что в стране формируется мощное протестное движение. Оно еще не сформировано, потому что оппозиция раздроблена и деморализована. Но процесс, как стало ясно, идет, и это угроза для Эрдогана", – отмечает Петр Бурковский.

На что пойдет Эрдоган?

Чтобы избавиться от этой угрозы и изменить повестку дня, президент Турции может пойти не очень неоднозначные решения.

"Эрдоган может задуматься, как изменить внутренний информационный фон. Например, с помощью каких-то внешнеполитических шагов. И первое, что приходит в голову, – это маневры военно-политического характера на севере Сирии. Учитывая то, что он уже обещал после выборов "решить вопрос курдов на северо-востоке Сирии", и учитывая, что на границе с Сирией уже создан военный оперативный штаб, способный координировать потенциальную военную операцию в этой стране, какие-то маневры в этом направлении не исключены. Во-первых, для того, чтобы изменить информационный фон после своего поражения на выборах. Во-вторых, чтобы в результате маленькой победоносной войны упрочить свои позиции, поднять доверие и авторитет", – отметил Илья Куса.

Однако действия Эрдогана в Сирии при этом способны еще больше ухудшить отношения Турции и США и сблизить Анкару с Москвой. И этот вариант развития событий, конечно, не в интересах Украины.

"Даже сейчас можно говорить, что Турция не является полностью дружественной нам страной. Потому что она уже сильно завязана на России. Дальнейшее сближение Москвы и Анкары, учитывая значение Турции в Черноморском регионе и наши проблемы в Черном и Азовском морях, никак нельзя назвать позитивным для Украины", – отметил Илья Куса.

О том, как происходила попытка переворота в Турции в 2016-м году, и как Эрдоган тогда смог удержаться у власти, смотрите в видеосюжете.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.