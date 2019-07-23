"Война" на границе Кыргызстана и Таджикистана: число раненых возросло

Ранее сообщалось о 15 пострадавших

Фото Радио Азаттык.

Во время конфликта на границе с таджикистанским анклавом Ворух пострадали 17 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в администрации Баткенской области, передает Радио Азаттык.

Как отмечается, 14 человек получили огнестрельные ранения, еще трое пострадали от камней. Из числа пострадавших 4 человека являются гражданскими лицами, 13 – сотрудниками ГПС и милиции.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших. С таджикской стороны сообщается об одном убитом и около десяти раненых.

Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено. Таджикская сторона перекрыла дорогу Исфана-Баткен, ведущую в Лейлекский район. Из приграничного села Ак-Сай Баткенского района в безопасное место эвакуировано 315 человек.

Вечером 22 июля между жителями Кыргызстана, и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

Потом столкновения прекратились. Но 23 июля ситуация вновь обострилась. Около 16 часов с таджикской стороны были произведены выстрелы, ранен кыргызстанский пограничник.

Между тем, Бишкек и Душанбе прорабатывают вопрос встречи президентов Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Предполагается, что на ней будет обсужден ряд двусторонних вопросов, в том числе, по делимитации и демаркации границы. Об этом сообщает МИД Кыргызстана. Дата встречи не называется.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, из них согласовано 519.

Спорные участки в основном расположены в районах, где с Бободжон-Гафуровским и Исфаринским районами Таджикистана граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты – из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.

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