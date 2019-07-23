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Жители Таджикистана и Кыргызстана устроили перестрелку на границе: подробности

23 июля, 13:45

Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки

Ружье
Ружье. Фото: Pixabay

Вечером 22 июля между жителями Кыргызстана, который ведет спор с Украиной в ВТО, и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли столкновения. Причиной стало установление одной сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния, которое продолжалось несколько часов, участники применяли охотничье оружие, камни и палки, в результате с киргизской стороны 14 человек получили ранения и травмы, в том числе пограничник и милиционеры. С таджикской стороны в ходе конфликта один человек погиб и еще 15 пострадали.

В настоящее время столкновения прекратились, подразделения пограничников двух государств переведены на усиленный режим несения службы, автотрасса Исфара (Таджикистан) – Ворух перекрыта. Власти Киргизстана вывезли из зоны столкновений в областной центр Баткен 315 женщин, детей и стариков.

Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев прибыли на место конфликта на границе с Таджикистаном.

"Вице-премьер-министр и глава МВД прибыли в район противостояния между жителям двух государств для изучения причин возникновения инцидента, способствования урегулированию ситуации и поддержания контактов с таджикской стороной", – заявил представитель аппарата кабмина.

Помимо этого, Разаков и Джунушалиев должны решить вопросы обеспечения безопасности граждан на приграничной территории и оказания содействия пострадавшим.

Протяженность рубежа между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Три года назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.

Ранее сообщалось, что в лагере альпинистов в Кыргызстане мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей.

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Тег Таджикистан, Кыргызстан, перестрелка

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ТАСС

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