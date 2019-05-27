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ВОЗ признала болезнями переутомление и игроманию

27 мая, 03:44

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года

Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения одобрила 11 версию Международной классификации болезней (МКБ-11) на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте ВОЗ 25 мая.

Переутомление, также называемое Синдром эмоционального выгорания, описывается как "физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой".

В случае с игроманией, чтобы диагностировать ее как заболевание, а не увлечение, необходимо зафиксировать негативное влияние компьютерных игр на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни. Обычно игровое расстройство наблюдается в течение по крайней мере 12 месяцев.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Эмоциональное выгорание — это состояние усталости и апатии на фоне хронического стресса, переходящие в разочарование, цинизм и отвращение. Синдром может затронуть любого человека вне зависимости от возраста, социального статуса. В Украине, согласно последним статистическим данным, 57% наемных работников испытывают эмоциональное истощение и внутреннюю опустошенность, 82% ощущают чувство потерянности и эмоциональное равнодушие, 70% не видят смысла в своей деятельности.

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые помогут справиться с депрессией. Кроме этого, мы писали, чем опасно переутомление и как с ним бороться.

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Тег ВОЗ, стресс, болезнь, игроман, переутомление

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