ВОЗ считает научным прорывом исследование британских ученых о лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала научным прорывом результаты британского клинического исследования RECOVERY. В нем используется кортикостероида дексаметазона, что позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб.
"Это первое лечение, результаты которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19, — заметил гендиректор организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.
По словам руководителя исследования, профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.
В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.
Ранее сообщалось, что Оксфорд ищет волонтеров для испытания вакцины от коронавируса.
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