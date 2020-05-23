Оксфорд ищет волонтеров для испытания вакцины от коронавируса

Оксфордский университет заявил, что приступает к следующему этапу клинических исследований вакцины от коронавируса.

Для этого уже начали нанимать волонтеров для испытания препарата. Для исследований им необходимо 10,2 тыс. взрослых и детей.

Первый этап испытания вакцины начался в апреле, теперь университет переходит на вторую и затем на третью фазу, в ходе которых специалисты намерены протестировать вакцину на представителях разных возрастных категорий. Планируется проверить вакцину среди большего числа людей, нежели на первом этапе.

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"Клинические исследования идут очень хорошо. Сейчас мы начали исследования, направленные на оценку того, как вакцина вызывает иммунную реакцию у более возрастных людей", – рассказал профессор Эндрю Поллард, входящий в исследовательскую группу Оксфордского университета.

Оксфордский университет сотрудничает при разработке вакцины с фармакологической компанией AstraZeneca.

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Она ведет обсуждения с правительствами по всему миру для расширения доступа к вакцине. Помимо этого, компания ведет переговоры с Институтом сыворотки Индии и другими потенциальными партнерами с целью увеличения масштабов производства и распространения вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

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Ранее сообщалось, что Китай станет первой страной, которая сумеет получить вакцину от нового коронавируса. Такое мнение озвучил вирусолог Флориан Краммер из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.

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