Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ: У нас нет ничего, чтобы остановить коронавирус

12 мая, 15:11

Руслан Ровик

Несколько исследований могут дать положительный результат, но они находятся на начальных этапах

Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали, что врачи до сих пор не имеют лекарств против COVID-19 и не могут "убить" инфекцию или остановить распространение коронавируса.

При этом в ВОЗ убеждены в "положительных тенденциях" лечения, и поддерживают изучение нескольких наиболее перспективных препаратов, сообщает Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые, очевидно, находятся еще на ранних этапах исследования. Они ограничивают тяжесть и продолжительность болезни. Но мы не имеем ничего, чтобы позволило бы "убить" или остановить вирус", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Кроме того, в ВОЗ признали, что у них есть "потенциально положительные" сведения, но "необходимо иметь больше данных, чтобы на 100% быть уверенными в том, чтобы говорить о лечении".

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры из России и Китая устроили настоящую "охоту" на британскую вакцину против COVID-19.

Как заявили в британском Национальном центре кибербезопасности, предпринимались попытки взломать базы данных университетов и научных учреждений, чтобы выкрасть результаты исследований.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус лечение врачи ВОЗ коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 маяЕвросоюз
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...