ВОЗ: У нас нет ничего, чтобы остановить коронавирус

Несколько исследований могут дать положительный результат, но они находятся на начальных этапах

Специалисты Всемирной организации здравоохранения признали, что врачи до сих пор не имеют лекарств против COVID-19 и не могут "убить" инфекцию или остановить распространение коронавируса.

При этом в ВОЗ убеждены в "положительных тенденциях" лечения, и поддерживают изучение нескольких наиболее перспективных препаратов, сообщает Reuters.

"У нас есть некоторые методы лечения, которые, очевидно, находятся еще на ранних этапах исследования. Они ограничивают тяжесть и продолжительность болезни. Но мы не имеем ничего, чтобы позволило бы "убить" или остановить вирус", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в ВОЗ признали, что у них есть "потенциально положительные" сведения, но "необходимо иметь больше данных, чтобы на 100% быть уверенными в том, чтобы говорить о лечении".

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры из России и Китая устроили настоящую "охоту" на британскую вакцину против COVID-19.

Как заявили в британском Национальном центре кибербезопасности, предпринимались попытки взломать базы данных университетов и научных учреждений, чтобы выкрасть результаты исследований.

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