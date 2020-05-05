Хакеры из РФ и Китая устроили "охоту" на британскую вакцину против COVID-19 – СМИ

После сообщений о том, что российские хакеры атаковали больницы в Чехии, стало известно, что хакеры из России, Китая и Ирана пытаются взломать британские университеты и научные учреждения для кражи исследований, связанных с разработкой вакцин против COVID-19. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC)
Представитель NCSC сказал: "Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают круглосуточно, чтобы помочь целевым организациям".
Как отмечается, несмотря на многочисленные попытки, пока ни одна из кибератак не стала успешной.
Оксфордский университет, который занимается ведущими мировыми разработками вакцин и недавно начавший испытания на людях, заявил, что работает с NCSC для защиты своих исследований.
Читайте также: В Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19: детали
Джеймс Салливан, бывший кибер-аналитик Национального агентства по борьбе с преступностью и руководитель отдела киберисследований в Королевском институте объединенных служб, международном аналитическом центре по обороне и безопасности прогнозирует рост киберактивности враждебных государств.
"Пандемия приведет к общему увеличению киберактивности… Это новая возможность для сбора разведданных и дезинформации… Существует риск того, что все это усилит политическую напряженность", - сказал он.
Ранее новости "Сегодня" писали, что стартовала международная донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины, страны планируют собрать как минимум 7,5 млрд евро.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк