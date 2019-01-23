ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа
Израильские ВВС атаковали террористические объекты
Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) атаковали объекты в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"ВВС Израиля нанесли удар по меньшей мере по двум целям в Газе. Одна в южной части, вторая — в центральной", - говорится в сообщении.
Отмечено, что удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.
В результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.
Ранее сообщалось, что военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газа. Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.
Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.
Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.
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