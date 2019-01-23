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ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Сегодня, 02:32

Израильские ВВС атаковали террористические объекты

Фото: Getty Images
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7b8/ada/5c47b8ada5525.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7b8/ada/5c47b8ada5525.jpg Другие страны Израильские ВВС атаковали террористические объекты

Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) атаковали объекты в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"ВВС Израиля нанесли удар по меньшей мере по двум целям в Газе. Одна в южной части, вторая — в центральной", - говорится в сообщении.

Отмечено, что удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.

В результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.

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Ранее сообщалось, что военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газа. Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.

Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.

Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.

Израиль, сектор Газа, ВВС, удар

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