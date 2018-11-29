Выборы президента Грузии выиграла женщина

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" (главным спонсором которой является миллиардер Бидзина Иванишвили), выигрывает выборы президента Грузии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

По итогам подсчета 93,01% бюллетеней Зурабишвили набирает 59,56% голосов избирателей, а ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, — 40,44%.

Победу Зурабишвили с результатом 58% прогнозировали и экзит-поллы, проведенные Gallup.

Итоговая явка избирателей в ходе второго тура выборов президента Грузии составила 56,23%.

Напомним, что нынешние президентские выборы станут для Грузии последними, которые проводятся путем прямого голосования. В следующий раз, в 2023 году, глава государства будет избираться Избирательной коллегией.

Также мы писали, что новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.

Ранее мы сообщали, что Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили набрали в первом туре выборов наибольшее количество голосов.