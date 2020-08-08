Выборы в Беларуси: в Минске задержали участников велопробега

На улицах Минска прошли задержания участников велопробега. Мероприятие было организовано представителями белорусской оппозиции, сообщили правозащитники.
"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22 часов происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", – говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".
Напомним, что СМИ информируют, что одного из задержанных в районе Академии наук забрала скорая помощь. Медикам передали его из автозака. Одна из задержанных девушек, по данным правозащитников, после задержания была доставлена в больницу с переломом руки.
Точное количество участников акции и задержанных не сообщается.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.
Ранее сообщалось, что в Беларуси после задержания человек замертво упал прямо возле автозака ОМОНа.
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