Выборы в Беларуси: в Минске задержали участников велопробега

Точное количество участников акции и задержанных не сообщается

На улицах Минска прошли задержания участников велопробега. Мероприятие было организовано представителями белорусской оппозиции, сообщили правозащитники.

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"Вечером 7 августа в Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Массовые задержания около 22 часов происходили на Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами", – говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Напомним, что СМИ информируют, что одного из задержанных в районе Академии наук забрала скорая помощь. Медикам передали его из автозака. Одна из задержанных девушек, по данным правозащитников, после задержания была доставлена в больницу с переломом руки.

Точное количество участников акции и задержанных не сообщается.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси после задержания человек замертво упал прямо возле автозака ОМОНа.

Видео: t.me/nexta_tv

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