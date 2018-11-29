Выборы в Грузии: несет ли угрозы и вызовы для Украины победа Зурабишвили

Победа Саломе Зурабишвили на президентских выборах в Грузии может задать новый импульс в двухсторонних украинско-грузинских отношениях, и не ожидается никаких подводных камней или смены курса во внешней политике новоизбранной главы грузинского государства в плоскости украинских интересов.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

"Что касается общей проблемы территориальной целостности и поддержки друг друга на всех международных площадках, на всех уровнях, во всех международных организациях и т.д., то Грузия и Украина исторически являются естественными партнерами. С этим вопросом проблем не будет. Учитывая то, что победил независимый кандидат, которую поддержала нынешняя грузинская власть, то потенциально никаких угроз или каких-то проблем/подводных камней по большому счету не ожидается", – говорит эксперт.

При этом, говорит эксперт, нужно учитывать то, что Саломе Зурабишвили уже будет президентом немного другого формата.

"У нее будут уже не те полномочия, которые были у президента времен Эдуарда Шеварнадзе или в период президентства Махеила Саакашвили. В принципе, многое будет зависеть от правительства Грузии. Не могу сказать, что оно негативно настроено к Украине или ее проблемам. Были проблемы, когда в Украине у власти была предыдущая команда. Тогда да, многие моменты они останавливали, сотрудничество прекращалось, но после отставки тех политиков ситуация нормализовалась и по контактам на высшем уровне, и на межпарламентском и на экономическом уровнях ситуация начала улучшаться. Поэтому, думаю, что в развитии отношений обе стороны будут двигаться в направлении позитива и улучшения", – спрогнозировал он

Как сообщалось, Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов. Итоговая явка избирателей составила 56,23%.

Напомним, что нынешние президентские выборы станут для Грузии последними, которые проводятся путем прямого голосования. В следующий раз, в 2023 году, глава государства будет избираться избирательной коллегией.