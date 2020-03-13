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Вырванные деревья и смытые пляжи: фото и видео шторма в Израиле

13 марта, 12:47

Станислав Кожемякин

На севере страны на мужчину рухнула стена дома - он в больнице

Жители Израиля, где на этой неделе ввели жесткие меры для иностранцев из-за коронавируса, переживают сильнейший тропический шторм, который обрушился на страну 12 марта.

Первым на себя удар стихии принял курорт Эйлат и прочие населенные пункты юга страны – на Красном море случился сильный шторм, который нанес огромный ущерб пляжам и прибрежным кафе.

В центральной части, в частности, в пустыне Негев выпала четверть годовой нормы осадков. В связи с наводнениями закрыты природные парки. Также прогнозируются песчаные бури.

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На севере и в центре Израиля буря вырывала деревья с корнем, повредив линии электропередач и оставив многие населенные пункты без света. Кроме того, ветер обвалил стену дома, которая рухнула на 20-летнего мужчину – его состояние оценивают как средне-тяжелое.

Шторм в Эйлате. Видео: Twitter
Шторм в Эйлате. Видео: Twitter

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Напомним, два года назад в результате непогоды в Израиле автобус со школьниками смыло селевым потоком, в результате чего десять учеников погибли.

Кроме того, в 2018 году сезонные ливни привели к наводнению и в Иордании, в результате чего погибли не менее 18 человек, большинство из которых – дети младше 14 лет.

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Израиль шторм ураган тайфун торнадо

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