Вырванные деревья и смытые пляжи: фото и видео шторма в Израиле

На севере страны на мужчину рухнула стена дома - он в больнице

Жители Израиля, где на этой неделе ввели жесткие меры для иностранцев из-за коронавируса, переживают сильнейший тропический шторм, который обрушился на страну 12 марта.

Первым на себя удар стихии принял курорт Эйлат и прочие населенные пункты юга страны – на Красном море случился сильный шторм, который нанес огромный ущерб пляжам и прибрежным кафе.

В центральной части, в частности, в пустыне Негев выпала четверть годовой нормы осадков. В связи с наводнениями закрыты природные парки. Также прогнозируются песчаные бури.

Реклама

На севере и в центре Израиля буря вырывала деревья с корнем, повредив линии электропередач и оставив многие населенные пункты без света. Кроме того, ветер обвалил стену дома, которая рухнула на 20-летнего мужчину – его состояние оценивают как средне-тяжелое.

Шторм в Эйлате. Видео: Twitter

Шторм в Эйлате. Видео: Twitter

В тренде У супруги премьера Канады Трюдо подтвердили коронавирус

Напомним, два года назад в результате непогоды в Израиле автобус со школьниками смыло селевым потоком, в результате чего десять учеников погибли.

Кроме того, в 2018 году сезонные ливни привели к наводнению и в Иордании, в результате чего погибли не менее 18 человек, большинство из которых – дети младше 14 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама