Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Израиль ввел двухнедельный карантин для иностранцев: МИД уточнил условия для украинцев

10 марта, 13:43

Станислав Кожемякин

Нарушителям карантина в Израиле грозит до 7 лет тюрьмы

Правительство Израиля, где в настоящее время зарегистрировано 42 случая коронавируса, ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну иностранных граждан, включая украинцев.

Как сообщили в посольстве Украины, ограничительные меры вводятся с 20:00 12 марта.

"Путешествующие в Израиль иностранцы могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель", – отметили в дипмиссии.

Реклама

Таким образом, иностранные граждане должны будут сообщить сотрудникам израильской иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В противном случае им будет отказано в предоставлении разрешения на въезд.

Вдобавок к этому, сотрудники Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля будут проверять соблюдение домашнего карантина – нарушителям предписания будет грозить уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 7 лет лишения свободы.

В тренде
Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

"В связи с изложенным выше Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить ее после отмены ограничительных мер", – говорится в коммюнике украинского посольства.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил медикам и ученым своей страны начать разработку вакцины от коронавируса. 21 февраля израильские власти сообщили о первом зафиксированном случае заражения.

Всего в мире на сегодняшний день инфицированы 114 443 человека, в то время как 64 154 – с начала эпидемии выздоровели, а скончались – 4 026. Китай сохраняет первенство по общему числу пациентов с коронавирусом, которых здесь 80 754.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм Израиль карантин иерусалим тель-авив коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
Турция атаковала штаб сирийской армии под Алеппо: есть погибшие
Турция атаковала штаб сирийской армии под Алеппо: есть погибшиеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...