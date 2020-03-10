Израиль ввел двухнедельный карантин для иностранцев: МИД уточнил условия для украинцев

Нарушителям карантина в Израиле грозит до 7 лет тюрьмы

Правительство Израиля, где в настоящее время зарегистрировано 42 случая коронавируса, ввело двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну иностранных граждан, включая украинцев.

Как сообщили в посольстве Украины, ограничительные меры вводятся с 20:00 12 марта.

"Путешествующие в Израиль иностранцы могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель", – отметили в дипмиссии.

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Таким образом, иностранные граждане должны будут сообщить сотрудникам израильской иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В противном случае им будет отказано в предоставлении разрешения на въезд.

Вдобавок к этому, сотрудники Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля будут проверять соблюдение домашнего карантина – нарушителям предписания будет грозить уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 7 лет лишения свободы.

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"В связи с изложенным выше Посольство Украины в Государстве Израиль рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней воздержаться от путешествия или осуществить ее после отмены ограничительных мер", – говорится в коммюнике украинского посольства.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил медикам и ученым своей страны начать разработку вакцины от коронавируса. 21 февраля израильские власти сообщили о первом зафиксированном случае заражения.

Всего в мире на сегодняшний день инфицированы 114 443 человека, в то время как 64 154 – с начала эпидемии выздоровели, а скончались – 4 026. Китай сохраняет первенство по общему числу пациентов с коронавирусом, которых здесь 80 754.

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