Взрыв на избирательном участке в Пакистане: 28 погибших

Вчера, 11:11

От взрыва в пакистанском городе Кветта, организованного "Исламским государством", погибли 28 человек, 40 были ранены

Фото: AFP
Фото: AFP

В среду на избирательном участке в городе Кветта, столице пакистанской провинции Белуджистан, произошел мощный взрыв. В этот день в стране проходят выборы как в нижнюю палату пакистанского парламента, так и в ассамблеи провинций. По сообщению газеты The Express Tribune, достоверно известно о гибели 28 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

Полиция оцепила район происшествия, ведутся следственные действия. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", ранее называвшаяся "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Выборы идут под пристальным присмотром силовых структур. Порядок на них обеспечивает 371 тысяча человек – это военные и сотрудники сил безопасности. Несмотря на это, трагедии избежать не удалось.

Предвыборные страсти в Пакистане вызвали волну насилия, в том числе вооруженного. Не в последнюю очередь это коснулось Белуджистана. Так, 13 июля прогремел взрыв на митинге избирателей в городе Мастунг. Погибли не менее 30 человек, в том числе кандидат в провинциальную ассамблею Сирадж Раизани.

На следующий день в той же провинции на предвыборном митинге произошел еще более сильный взрыв. Сообщалось о 128 погибших и более чем двух сотнях раненых.
Пакистан

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