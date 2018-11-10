Взрыв на военном складе в Турции: семеро погибших, десятки раненых

В результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибли семь человек. Об этом в трансляции телеканала NTV сообщил президент страны Тайип Эрдоган в субботу, 10 ноября.

"Число наших военных, погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в Хаккяри, возросло до семи. Еще 25 человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставят на лечение в Анкару", – отметил он.

Напомним, 9 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке страны взорвались боеприпасы тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что 25 военнослужащих получили ранения. Еще семеро пропали без вести, поэтому была организована поисковая операция.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы.

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