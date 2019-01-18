Взрыв в Колумбии: число погибших и пострадавших значительно возросло
Начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии
В столице Колумбии Боготе жертвами теракта, произошедшего у здания национальной полицейской академии страны, стал 21 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Кроме того, в медицинских учреждениях Боготы остаются 68 пострадавших. На данный момент местные власти выясняют, был ли связан террорист с повстанческими группировками или другими преступными организациями.
Ранее мы сообщали о 10 погибших. Напомним, утром 17 января автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес.
Кроме того, недавно в северной провинции Колумбии Кордова в ночном клубе произошел мощный взрыв. По меньшей мере 13 человек пострадали. Как выяснилось, в заведении взорвалось взрывное устройство. Его в здание подбросили неизвестные. На момент взрыва в клубе сотни футбольных болельщиков смотрели финал кубка страны.
А в муниципалитете Тибу департамента Норте-де-Сантандер на востоке Колумбии прогремел мощный взрыв. По меньшей мере четыре сотрудника полиции получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу.
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