Взрыв в Колумбии: число погибших и пострадавших значительно возросло

Начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии

Фото: AFP

Взрыв в Колумбии: число погибших и пострадавших значительно возросло https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/16c/010/5c416c010a9a7.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/16c/010/5c416c010a9a7.jpg 2019-01-18T07:38:00+02:00 Другие страны Начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания национальной полицейской академии

В столице Колумбии Боготе жертвами теракта, произошедшего у здания национальной полицейской академии страны, стал 21 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, в медицинских учреждениях Боготы остаются 68 пострадавших. На данный момент местные власти выясняют, был ли связан террорист с повстанческими группировками или другими преступными организациями.





























Ранее мы сообщали о 10 погибших. Напомним, утром 17 января автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес по итогам заседания совета безопасности заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес.

Кроме того, недавно в северной провинции Колумбии Кордова в ночном клубе произошел мощный взрыв. По меньшей мере 13 человек пострадали. Как выяснилось, в заведении взорвалось взрывное устройство. Его в здание подбросили неизвестные. На момент взрыва в клубе сотни футбольных болельщиков смотрели финал кубка страны.

А в муниципалитете Тибу департамента Норте-де-Сантандер на востоке Колумбии прогремел мощный взрыв. По меньшей мере четыре сотрудника полиции получили ранения, их госпитализировали в ближайшую больницу.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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